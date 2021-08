Po svetu v prvem polletju rekordno število prevzemov

Dunaj, 24. avgusta - Okrevanje gospodarstva po padcu zaradi pandemije covida-19 je po vsem svetu spodbudilo prevzemne aktivnosti in na nove rekordne ravni dvignilo tako število transakcij kot njihovo vrednost. Prevzemi in združitve podjetij so v prvem polletju dosegli skupno vrednost 2600 milijard dolarjev (2220 milijard evrov), kaže analiza svetovalnega podjetja EY.