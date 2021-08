Neznanec na območju Cerknice vlomil v 21 tovornih vozil

Cerknica, 24. avgusta - Neznanec je v nedeljo ponoči na območju Cerknice vlomil v 21 tovornih vozil in iz njih odnesel dokumente in vrednejše predmete, pri čemer je povzročil za okoli 15.000 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.