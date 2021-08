Policisti v hišni preiskavi na območju Kočevja našli 351 sadik konoplje in naboje različnih kalibrov

Kočevje, 24. avgusta - Policisti so v petek na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo v širši okolici Kočevja. Med preiskavo so v prostorih 35-letnika odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, v katerem je bilo tudi 351 sadik, visokih od 60 do 70 centimetrov. Pri moškem so policisti našli tudi nekaj nabojev različnih kalibrov.