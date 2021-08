Vreme: Danes deloma sončno, popoldne možna kakšna ploha

Ljubljana, 24. avgusta - Danes bo sprva precej jasno, po nižinah v notranjosti bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Drugod bo deloma jasno z zmerno oblačnostjo, na jugu občasno tudi pretežno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bo oblačnost od severa povečala. Proti večeru se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki bodo v noči na petek zajele večji del Slovenije.

V petek bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v južni Sloveniji bo občasno še deževalo. Na Primorskem bo spet zapihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Na njegovem obrobju k nam od severovzhoda priteka razmeroma hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob severnem Jadranu bo povečini sončno, pihala bo šibka burja. Drugod se bo oblačnost spreminjala, tu in tam lahko nastane kakšna popoldanska ploha.

Biovreme: Danes bodo nekateri še lahko imeli vremensko pogojene težave, v sredo pa vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav.