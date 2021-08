PCT vendarle ne bo obvezen za tiste, ki najmlajše pripeljejo v vrtec ali šolo

Ljubljana, 23. avgusta - Vlada je na nocojšnji dopisni seji dopolnila odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju in tako umaknila zahtevo za izpolnjevanje pogoja PCT za tiste, ki pripeljejo otroke v vrtec oz. prve tri razrede osnovne šole. Dopolnitev odloka je že objavljena v uradnem listu in začenja veljati v torek.