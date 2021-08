Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 8.)

Ljubljana, 23. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novih okužbah s koronavirusom in odpravi brezplačnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi. Poročale so tudi o opozorilu slovenskega zdravstva, na tveganje potovanja na epidemiološke rdeče destinacije v Evropi in o tem, da v Evropi prihaja do spora glede sprejema afganistanskih beguncev.