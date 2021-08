Logar v Izraelu za reden dvostranski dialog in sodelovanje tudi v prihodnje

Tel Aviv, 23. avgusta - Zunanji minister Anže Logar je danes na obisku v Izraelu, kjer se je srečal s svojim izraelskim kolegom Jairom Lapidom, pa tudi s predsednikom kneseta Mikijem Levijem in vodjo parlamentarnega odbora za zunanje zadeve in obrambo Ramom Benom Barakom. Med drugim se je Logar zavzel za reden dvostranski dialog in sodelovanje tudi v prihodnje.