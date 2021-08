Švicarski reprezentant Shaqiri iz Liverpoola v Lyon

Lyon, 23. avgusta - Švicarski nogometni reprezentant Xherdan Shaqiri se iz Liverpoola seli v francosko ligo, kjer bo igral za Olympique Lyon, sta novico potrdili ekipi na svojih spletnih straneh. Shaqiri, sklenil je pogodbo do konca junija 2024, je z Bayernom iz Münchna leta 2013 osvojil ligo prvakov in to ponovil z Liverpoolom leta 2019.