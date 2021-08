Evropske borze navzgor; dražja nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 23. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali in se tako nekoliko oddaljili od izgub, ki so jih utrpeli prejšnji teden. Rast so spodbujala pozitivna gibanja na borzah tako v Aziji kot v ZDA. Nafta se je občutno podražila, tečaj evra pa se je zvišal.