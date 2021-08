Unicef bo razširil dejavnosti v Afganistanu

Kabul, 23. avgusta - Sklad ZN za otroke (Unicef) namerava razširi obseg svojih dejavnosti v Afganistanu in je talibane, ki so tam prevzeli oblast, pozval, naj omogočijo dostop do vseh otrok, ki potrebujejo pomoč. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) medtem opozarja, da zdravstvena pomoč zaradi kaosa na letališču v Kabulu ne more v državo.