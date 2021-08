Vreme: Popoldne sprva še deževno, pozno popoldne bodo padavine slabele

Ljubljana, 23. avgusta - Del popoldneva bo v vzhodni Sloveniji še deževalo, drugod se bo oblačnost od severozahoda trgala, nastane lahko še kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Popoldne bodo predvsem v vzhodni polovici države možne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Prek naših krajev se pomika hladna fronta. Nad severnim Sredozemljem je nastalo ciklonsko območje. Z vzhodnikom k nam priteka dokaj vlažen in bolj svež zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne se bo krajih zahodno in severno od nas oblačnost trgala, nastalo bo še nekaj ploh. V krajih južno in vzhodno od nas bo oblačno s padavinami, ob morju tudi nevihtami. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja.

V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v krajih severno in vzhodno od nas bo še nekaj ploh. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja.