Na ljubljanski vzhodni obvoznici je od Zadobrove proti Strmecu zaprt vozni pas pred Industrijsko cono Moste proti Golovcu.

Na dolenjski avtocesti je med Grosupljim in Višnjo Goro proti Novemu mestu zaprt prehitevalni pas. Nastal je dva kilometra in pol dolg zastoj.

Zaprta je tudi cesta Ankaran-Lazaret, v Lazaretu.

Daljši zastoji so po ljubljanski obvoznici proti Primorski, iz smeri Gorenjske od predora Šentvid proti Kosezam in naprej proti Brezovici, zamuda je od 30 do 40 minut, iz smeri Štajerske od Zadobrove proti predoru Golovec in naprej proti Brezovici, zamuda je 1eno uro, po severni ljubljanski obvoznici od Zadobrove do Kosez, zamuda je slabih 20 minut ter iz smeri Dolenjske od Šmarja Sap proti Ljubljani in naprej proti Brezovici.

Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Ljubljano, zamuda 10 minut.

Tri kilometre dolg zastoj je na štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru.

Štiri kilometre dolg zastoj je na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Za Kranjsko Goro se priporoča izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Zastoji so tudi na cestah Slovenski Javornik-Hrušica, Šmarje-Koper in Šmarje Sap-Škofljica.

Na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Sečovlje, Starod ter Gruškovje je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba več kot dve uri.

Na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Sečovlje je za osebna vozila pri izstopu čakalna doba do ene ure.

Na mejnem prehodu Gruškovje je čakalna doba tudi za tovorna vozila in sicer več kot dve uri pri vstopu v državo.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprt je uvoz Obrežje Mokrice in priključek Brežice proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Novimi Jaršami v obe smeri odstranjujejo delovno zaporo. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vsi priključki so odprti.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si