Newyorške borze začele pozitivno

New York, 23. avgusta - Trgovalni dan na newyorških borzah se je začel v znamenju rasti osrednjih indeksov, v zelenem so tudi evropske borze, z rastjo so dan končale azijske. Gre za odboj po padcih v prejšnjem tednu, ki jih je sprožil namig ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), da bi lahko še pred koncem leta prišlo do prvega zaostrovanja monetarne politike.