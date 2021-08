Štorkljina mladiča Riki in Kiki skupaj na poti v Afriko

Ljubljana, 23. avgusta - Štorkljina mladiča Riki in Kiki, ki so ju v okviru projekta Elektra Ljubljana in Društva za proučevanje in opazovanje ptic Slovenije, imenovanega Leti, leti štorklja, opremili z napravami GPS, sta na pot proti Afriki krenila skupaj. Trenutno sta v južni Turčiji, v bližini meje s Sirijo.