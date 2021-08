Varuh človekovih pravic Svetina ob obisku Pivke tudi o socialnih stiskah ljudi in pomenu cepljenja

Pivka, 23. avgusta - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je bil danes na delovnem obisku v Pivki. Najprej se je oglasil na pivški občini, nato pa je obiskal še tamkajšnji vrtec in se srečal s predstavniki Rdečega križa in Karitasa. Govorili so še o razmerah glede novega koronavirusa in skupaj poudarili, da je cepljenje pomemben korak na poti v ponovno normalizacijo.