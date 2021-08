Za pripravo dokumentacije za del tretje razvojne osi tudi evropska sredstva

Ljubljana, 23. avgusta - Izdelava dokumentacije za drugi odsek tretje razvojne osi jug, na odseku od priključka Maline do mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug, bo podprta z evropskimi sredstvi. Projekt je vreden osem milijonov evrov, evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 2,15 milijona evrov, so sporočili z infrastrukturnega ministrstva.