Na Ljubljana Festivalu ta teden od muzikala Lolita do Vlada Kreslina

Ljubljana, 23. avgusta - V sklopu 69. Ljubljana Festivala bo drevi in v torek na Kongresnem trgu gostovalo Gledališče LDM Nova Scena iz Sankt Peterburga z muzikalom Lolita. Do konca tedna bodo nastopili še tenorist in skladatelj Jose Cura z gosti, Slovenski nacionalni mladinski orkester pod taktirko Žive Ploj Peršuh z zasedbo Katalena ter Vlado Kreslin.