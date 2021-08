Mladeniča naj bi v Portorožu pretepel varnostnik

Portorož, 23. avgusta - Iz izolske bolnišnice so ponoči obvestili policijo, da imajo na zdravljenju moškega, ki naj bi ga pretepel varnostnik v Portorožu. 22-letniku naj bi varnostnik v enem od lokalov najprej zagrozil in ga zatem še klofnil, ko je mladenič padel na tla, pa naj bi ga še brcal. Mladenič ima poškodbe na glavi in vratu, so sporočili iz policije.