Pahor na konferenci v Kijevu podprl ozemeljsko celovitost Ukrajine

Kijev, 23. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor se je danes v Kijevu udeležil mednarodne konference, posvečene polotoku Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija. Podprl je skupno deklaracijo sodelujočih v novi Krimski platformi in ozemeljsko celovitost Ukrajine, obenem pa pozval k dialogu med Ukrajino in Rusijo na eni ter med EU in Rusijo na drugi strani.