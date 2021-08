Policija išče požigalca s Srmina

Koper, 23. avgusta - V noči na nedeljo je na območju Srmina pri Kopru prišlo do požara. Ogenj se je z garaže razširil tudi na hišo, kljub posegu gasilcev, ki so požar pogasili, pa je nastala velika materialna škoda, saj sta zgoreli dve vozili in hiša. Policija utemeljeno sumi, da za dogodkom stoji požigalec.