Po mangi o vinu Drops of God nastaja mednarodna večjezična televizijska serija

Tokio, 25. avgusta - Začela se je produkcija mednarodne večjezične televizijske serije, ki temelji na japonski mangi Drops of God. Avtorja mange sta Yuko in Shin Kibayashi, ilustrira jo Okimoto Shu, izdaja pa založba Kodansha. Za priredbo zgodbe o vinu in gastronomiji skrbi ameriško-francosko-japonska naveza. Scenarij je napisal Quoc Dang Tran, režira Oded Ruskin.