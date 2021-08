Slovenska karitas pričela dobrodelni akciji za pomoč Afriki

Ljubljana, 23. avgusta - Slovenska karitas je začela dobrodelni akciji Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja. Z njima si prizadeva za zbiranje sredstev za humanitarno in razvojno pomoč najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki, ki so jih v zadnjih letih še dodatno prizadele podnebne spremembe in pandemija. Akciji bosta potekali vse do 15. septembra.