Talibani nasprotujejo podaljšanju roka za umik ameriških sil

Washington, 23. avgusta - Britanski premier Boris Johnson bo na torkovem vrhu skupine G7 predsednika ZDA Joeja Bidna pozval k podaljšanju roka za evakuacijo državljanov zahodnih držav in njihovih lokalnih sodelavcev iz Afganistana, so danes sporočili na britanskem obrambnem ministrstvu. Talibani so medtem izrazili nasprotovanje podaljšanju roka, ki se izteče konec meseca.