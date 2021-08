Kimmich nepogrešljiv za Bavarce, klub podaljšal sodelovanje do 2025

München, 23. avgusta - Nemški nogometni prvak Bayern München je danes sporočil, da bo vsestranski nogometaš Joshua Kimmich, ki je vrhunski v vlogi branilca in vezista, v ekipi ostal do leta 2025. Dosedanja pogodba bi se iztekla leta 2023, Bavarci pa so s 26-letnikom, ki je postal nepogrešljiv član njihove zasedbe, predčasno podaljšali sodelovanje.