V Celju četrti festival Izrekanja

Celje, 23. avgusta - Kulturno umetniško društvo Festival Izrekanja in Osrednja knjižnica Celje pripravljata od srede do sobote četrti festival Izrekanja. Po besedah umetniškega vodje festivala Kristiana Koželja ostajata hrbtenica in srce festivalskega delovanja nespremenjena, kar pomeni združevanje vrhunske poezije in performativne umetnosti.