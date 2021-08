Zaradi gradnje nadomestnega mostu v Oplotnici spremenjen prometni režim

Oplotnica, 29. avgusta - Direkcija za infrastrukturo v ponedeljek začenja z gradnjo nadomestnega mostu čez Oplotniščico in rekonstrukcijo ceste z navezavo na obstoječi most v Oplotnici, zato bo ta od ponedeljka v celoti zaprt. V okviru del bodo uredili tudi površine za pešce, cestno razsvetljavo in strugo potoka, so sporočili iz direkcije.