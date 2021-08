Roglič v nepredvidljivi drugi teden Vuelte

Malaga, 24. avgusta - Slovenski as Primož Roglič bo kot vodilni kolesar začel drugi teden dirke po Španiji. Že danes je na sporedu nepredvidljiva deseta etapa od Roquetas de Marja do Rincon de la Victorie (189 km), ki bi lahko malce premešala karte med favoriti za končno zmago. Kasneje v tednu sledita še dve razgibani, ravninska in konec tedna še dve gorski etapi.