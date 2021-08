Zorčič za kazensko preganjanje poveličevanja nacizma in totalitarnih simbolov

Ljubljana/Bruselj, 23. avgusta - Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je ob današnjem vseevropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov poudaril, da je vsako poveličevanje nacizma in totalitarnih simbolov izredno nevarno in nedopustno, pa vendar vse bolj pogosto početje. Zato bi moralo biti tudi pri nas kazensko preganjano, se je zavzel.