Vreme: Danes bo deževno, predvsem na Primorskem tudi nevihte

Ljubljana, 23. avgusta - Danes bo oblačno s padavinami, deloma nevihtami. Predvsem na Primorskem bodo možna tudi krajevna neurja z nalivi in vetrom. Kasneje v dnevu bodo padavine postopno ponehale. Na Primorskem bo pihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Popoldne bodo predvsem v vzhodni polovici države možne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju do 20, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do okoli 27 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes do poznega popoldneva bodo na Obali, Goriškem in deloma Notranjskem nastajale nevihte z močnimi nalivi.

Obeti: V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo večinoma sončno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Prek naših krajev se pomika hladna fronta. Nad severnim Sredozemljem je nastalo ciklonsko območje. Z vzhodnikom k nam priteka dokaj vlažen in bolj svež zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno in zahodno od nas sprva oblačno s padavinami, popoldne pa se bo pričelo jasniti. V krajih južno in vzhodno od nas bo sprva še suho, čez dan pa bo pričelo deževati. Ob morju bodo tudi nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v krajih severno in vzhodno od nas bo še nekaj ploh. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popuščala, vremensko občutljivi bodo še imeli manjše težave. V torek vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav.