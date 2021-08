Na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Kozarje in Brdom proti Kosezam je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj do Brezovice in Viča.

Na mejnem prehodu Obrežje se z osebnim vozilom za vstop v državo čaka tri ure, avtobusi pa za vstop v državo čakajo eno uro.

Na mejnem prehodu Metlika se z osebnim vozilom za vstop v državo čaka eno uro.

Na mejnem prehodu Gruškovje se z osebnim vozilom za vstop v državo čaka do pol ure, s tovornim vozilom pa do eno uro.

Na primorski avtocesti sta zaradi del na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet zaradi del urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprt je uvoz Obrežje Mokrice in priključek Brežice proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Novimi Jaršami v obe smeri odstranjujejo delovno zaporo. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vsi priključki so odprti.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si