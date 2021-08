Delo o letošnji sezoni (23. 8.)

Ljubljana, 22. avgusta - Maja Grgič v komentarju Hrvaška polna gostov iz tujine piše o turistični sezoni na Hrvaškem in v Sloveniji. Obisk Hrvaške se je približal rekordu pred epidemijo, za kar so krivi zlasti slovenski turisti. Slovenija se turističnih številk veseli na obali, v zdraviliščih in v kakšni gorski občini. Drugod je bolje kot lani, a še precej za letom 2019.