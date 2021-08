Primorske novice o strahu pred turškimi delavci (23. 8.)

Koper, 22. avgusta - Jana Krebelj v komentarju Turki nastavljajo ogledalo piše o strahu vaščanov Orehka in prebivalcev Jesenic zaradi prihoda turških delavcev. Izpostavi, da je bil strah pred novim in neznanim odveč, saj so se Turki izkazali za delovne in netežavne ljudi. Ljudje so se zgolj bali znane prakse gradbenih podjetij, ki so tuje delavce prepuščala same sebi.