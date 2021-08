Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. in 22. 8.)

Ljubljana, 22. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odločitvi, da potnikom v tranzitu skozi Slovenijo do 29. avgusta ne bo treba predložiti dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT. Poročale so tudi o izjavi slovenskega premiera Janeza Janše glede humanitarnih koridorjev za Afganistan in o tem, kako se je na izjavo odzvala italijanska levica.