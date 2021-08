Društvo Viljem Julijan s koncertom v zbiranje sredstev za malčke z redkimi boleznimi

Ljubljana, 23. avgusta - Društvo Viljem Julijan bo v soboto na Kongresnem trgu v Ljubljani organiziralo dobrodelni koncert. Zbrana sredstva bodo v celoti namenili otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Med drugim za podporo deklici Maši, ki ima redko in neozdravljivo bolezen, ki povzroča nezaustavljivo in hitro propadanje živčnega sistema.