Slovenija izgubila tekmo za bronasto medaljo na EP do 19 let

Varaždin, 22. avgusta - Slovenska moška rokometna reprezentanca do 19 let je izgubila tekmo za bronasto medaljo na evropskem prvenstvu v Varaždinu. Španija je bila boljša s 37:28 (17:13). Slovenski reprezentant Mitja Janc je postal najboljši strelec ter bil izbran za najboljšega posameznika turnirja, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.