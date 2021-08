Zastoji in gneča na cestah se nadaljujejo

Ljubljana, 22. avgusta - Na mnogih slovenskih cestah se nadaljujejo zastoji, ki so v letošnjem poletju postali že stalnica. Kilometrski zastoji so pred predorom Karavanke, pred mejnim prehodom Šentilj in tudi na cesti Bohinj-Bled. Čakalne dobe so tudi na večini mejnih prehodov s Hrvaško, opozarja prometnoinformacijski center.