Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Zastoj je nastal na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga tri kilometre kilometre. Za Kranjsko Goro lahko vozniki uporabijo izvoz Jesenice vzhod. Predor Karavanke proti Sloveniji občasno zaradi varnosti zapirajo.

Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji je kolona vozil dolga en kilometer in pol ter na regionalni cesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, prav tako en kilometer in pol. Zastoj je tudi na cesti pred predorom Ljubelj proti Avstriji, predor občasno zapirajo zaradi varnosti.

Na primorski avtocesti med priključkom Črni Kal in predorom Kastelec proti Ljubljani ter med priključkoma Kozina in Divača proti Ljubljani, upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Zastoji so tudi na vzporedni regionalni cesti Kastelec - Kozina. Zastoji so tudi na cesti Lucija - Strunjan - Izola in na cesti Nova Gorica - Tolmin, med krajema Sela pri Volčah in Doblar, pred delovno zaporo.

Na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani je kolona dolga en kilometer.

Zaradi del bosta do 23. avgusta v Ljubljani zaprti Tržaška in Aškerčeva cesta v križišču z Bleiweisovo cesto.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Popolne zapore so na uvozu Obrežje Mokrice in na priključku Brežice proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Novimi Jaršami v obe smeri odstranjujejo delovno zaporo. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vsi priključki so odprti.

Do 21. ure, na primorskih cestah do 22. ure, bo veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad sedem ton in pol.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si