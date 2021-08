Solkan, 22. avgusta - Po štirih dneh tekmovanj na Soči se je končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za tekmovalce do 18 oziroma 23 let. Zadnji dan je slovenske barve v finalu zastopal Tine Kancler, ki je v konkurenci kanuistov do 23 let zasedel osmo mesto.