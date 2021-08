Proti podnebnim spremembam morajo ukrepati vsi sektorji, ugotavljajo na Agri

Gornja Radgona, 22. avgusta - Na kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni so na okrogli mizi govorili o vplivu podnebnih sprememb na kmetijstvo, rešitvah in učinkovitih ukrepih. Ugotavljali so, da je za blaženje posledic podnebnih sprememb in zmanjševanje vpliva na spremembe potrebno skupno ukrepanje vseh sektorjev države, pri kmetih pa tudi prilagajanje pridelave.