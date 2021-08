Vreme: Pooblačilo se bo

Ljubljana, 22. avgusta - Zvečer bo v severni Sloveniji zmerno oblačno, drugod bo pretežno jasno. V noči na ponedeljek se bo povsod pooblačilo. Do jutra bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo oblačno z občasnimi padavinami, predvsem na Primorskem bodo še možne nevihte. Dež bo popoldne večinoma ponehal, od severozahoda se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ob nevihtah so možni tudi močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v torek popoldne bodo nastajale plohe. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.