Merklova in Zelenski svarita Kremelj, naj plina ne uporablja za politično orožje

Kijev, 22. avgusta - Nemška kanclerka Angela Merkel in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sta danes Rusijo posvarila, naj plinovoda Severni tok 2 in svojega plina ne uporablja kot geopolitično orožje, poročajo tuje tiskovne agencije. Če bi se to zgodilo, bi bile proti Rusiji lahko uvedene sankcije, je Merklova dejala na skupni novinarski konferenci v Kijevu.