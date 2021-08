Gorica in Drava do zmag za konec 4. kroga druge lige

Ljubljana, 22. avgusta - Nogometaši Gorice so v 4. krogu 2. slovenske lige prišli do tretje zmage in se povzpeli na drugo mesto lestvice. Tokrat so po dveh golih Leona Mariniča s 3:0 odpravili Fužinar. Na drugi današnji tekmi je Drava v gosteh s 5:2 premagala Roltek Dob in mu zadala prvi poraze sezone. Dvakrat je pri Ptujčanih zadel Luka Lovenjak.