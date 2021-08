Jakob Mamič in Tanja Kompan slovenska prvaka v sprint kros triatlonu

Vogrsko, 22. avgusta - Jakob Mamič (TK Ljubljana) in Tanja Kompan (TK Trisport) sta nova slovenska prvaka v sprint kros triatlonu. Mladinec Mamič je za 500 m plavanja v akumulacijskem jezeru Vogršček, 12 km gorskega kolesarjenja in štiri km teka potreboval 57 minut in devet sekund.