Policija išče roparja, ki sta v petek v Mostah poškodovala oškodovanca

Ljubljana, 22. avgusta - Policisti zbirajo informacije za izsleditev dveh moških, ki sta v petek popoldne v Mostah pristopila do oškodovanca, ga pretepla, mu ukradla torbico in zbežala. Oškodovanec je bil v dogodku lažje poškodovan, storilca pa sta z dejanjem povzročila za nekaj tisoč evrov materialne škode, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.