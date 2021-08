Borrell opozarja, da evakuacija vseh afganistanskih sodelavcev do 31. avgusta ni mogoča

Bruselj, 22. avgusta - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v soboto opozoril, da evakuacija vseh afganistanskih sodelavcev zahodnih držav in njihovih družin do 31. avgusta ni mogoča. Varnostni ukrepi, ki so zelo strogi, po njegovem prepričanju v določeni meri ovirajo evakuacijo.