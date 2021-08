Ljubljanski policisti obravnavajo poskus uboja

Ljubljana, 22. avgusta - Policisti Policijske uprave Ljubljana obravnavajo poskus uboja v zvezi s sporom med več osebami v središču Ljubljane, o katerem so bili obveščeni v soboto nekaj pred 5. uro. Osumljeni 23-letnik, ki so ga pridržali, je po navedbah policije v sporu uporabil nož in eno osebo lažje, drugo pa huje poškodoval. Kriminalisti informacije še zbirajo.