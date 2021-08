Izraelska letala nad Hamasova skladišča orožja

Jeruzalem, 22. avgusta - Po spopadih med izraelskimi vojaki in palestinskimi protestniki v bližini meje na vzhodu Gaze so izraelska letala napadla več ciljev islamskega gibanja Hamas. Kot je sporočila izraelska vojska, so njihova letala zadela štiri Hamasova poslopja za proizvodnjo in skladiščenje orožja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.