V soboto potrdili 244 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 22. avgusta - Ob 1397 opravljenih PCR testih, ki so jih v soboto opravili pri nas, so pristojni potrdili 244 okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Po ocenah NIJZ je v Sloveniji trenutno 3423 aktivnih primerov okužbe. V soboto so pri nas opravili tudi 24.048 hitrih testov.