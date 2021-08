Čakalne dobe na večini mejnih prehodov s Hrvaško in pred karavanškim predorom

Ljubljana, 22. avgusta - Na večini mejnih prehodov s Hrvaško so tudi danes čakalne dobe. Najdaljša za vstop v Slovenijo je trenutno na mejnem prehodu Gruškovje, kjer vozniki za vstop čakajo dve uri, za izstop pa eno uro. Na gorenjski avtocesti je med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg sedem kilometrov in se podaljšuje.