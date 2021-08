Med plezanjem v severni triglavski steni umrl alpinist

Kranj, 22. avgusta - V gorah se je v zadnjih dveh dneh zvrstilo več nesreč. Med drugim so se na območju Triglava v soboto zgodile tri nesreče, od tega ena tragična. Med plezanjem v severni triglavski steni se je okoli 11. ure pri padcu iz Tržaške smeri smrtno ponesrečil alpinist. Posredovale so reševalne ekipe in helikopter Slovenske vojske.